ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي على المدنيين في النبطية: هل ينفع بعد اللجوء لمجلس الامن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟

دان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي".
وأشار الى أن "هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".
ولفت ميقاتي في هذا السياق، الى أن "اذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن ان يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ واي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟".
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