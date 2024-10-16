وزارة الدفاع الروسية اعلن سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهي المنطقة التي تتقدم فيها قواتها بسرعة منذ عدة أسابيع".

واشارت في بيان الى إنها "سيطرت على بلدة نيفسكي في منطقة لوغانسك، وكذلك بلدة كراسني يار، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من بوكروفسك، التي تعد منطقة استراتيجية للجيش الأوكراني".