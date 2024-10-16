أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "سائق سيّارة تلقّى اتصالًا لتركها في مكانها بالقرب من سوق السّمك "الميرة" في صيدا، ما أثار بلبلةً وهلعًا، فترجّل السّائق منها وهرب، وقد حضرت دوريّة من الجيش اللبناني وأقفلت الطّريق البحرية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قطع الطريق قرب ميرة صيدا بعد تلقي سائق سيارة اتصالًا لتركها في مكانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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