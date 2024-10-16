الدفاع المدني: استشهاد موظف عملاني من عديد مركز النبطية جراء الغارة الإسرائيلية صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن استشهاد موظف عملاني من عديد مركز النبطية الاقليمي صباح اليوم جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والانساني.

وتوجه مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون من أهل الفقيد وأسرته في مركز النبطية وفي المديرية العامة للدفاع المدني بأحر التعازي سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما أثنى على ما يبذله عناصر الدفاع المدني من تضحيات جسيمة في ظل هذه الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد وذلك التزاما منهم بهذه الرسالة الإنسانية والوطنية.