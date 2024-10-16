المفوض العام للأونروا: نراقب الوضع بلبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف

أكد المفوض العام للأونروا، أننا "نراقب الوضع في لبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف"، مشيرا الى أن "مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا".

ولفت الى أن "وكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها اليونيفيل في لبنان".