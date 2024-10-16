أكد المفوض العام للأونروا، أننا "نراقب الوضع في لبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف"، مشيرا الى أن "مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا".
ولفت الى أن "وكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها اليونيفيل في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوض العام للأونروا: نراقب الوضع بلبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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