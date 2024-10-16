عاشا وماتا معا.. وفاة زوجين في ساعة واحدة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

اتشحت قرية المسيد، بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، بالسواد بعد وفاة زوجين خلال ساعة واحدة وخرجا معًا في الجنازة ودفنا داخل قبر واحد.

وقال أهالي القرية، إن الزوجين كانا يعيشان مع نجلهما داخل قرية حجازة بحري، مرض الزوج في البداية وحجز في المستشفى بسبب كبر السن، فمرضت زوجته على مرضه ودخلت المستشفى حتى تُوفي الزوج ولحقت به خلال ساعة واحدة عقب سماعها الخبر.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بقنا إلى دفتر عزاء لكلا الزوجين المشهود لهما بالاحترام وحب العمل الخيري ومساعدة الفقراء والمحتاجين بقرية المسيد.