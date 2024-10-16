بيان مهم من معهد الفلك بشأن هزة أرضية في تركيا وتأثيرها على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابع للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 897 كيلو متر عن أقرب مدينة مصرية، وتحديدا شرق تركيا.

وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالي

القوة: 5.9 درجة على مقياس ريختر.

العمق 12.10 كيلومتر

وأكد المعهد أن لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

كان المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن زلزالًا بشدة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا.