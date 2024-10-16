الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا في جولة تهدف لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي

افادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "الوزير عباس عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا"، موضحة أن "هذه الجولة في المنطقة تهدف لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

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