ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان انه قتل عددا كبيرا من عناصر حزب الله في غارات وتبادل إطلاق النار بجنوب لبنان خلال اليوم الأخير.
وزعم أن "الفرقة 98 عثرت على وسائل قتالية كثيرة بجنوب لبنان من بينها منصات إطلاق صواريخ، وضربنا جوا أكثر من 140 هدفا في أكثر من 50 موقعا في لبنان من بينها مخازن أسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي زعم أنه ضرب أكثر من 140 هدفا في أكثر من 50 موقعا بلبنان خلال اليوم الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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