هآرتس عن مصادر: حزب الله بدأ ترميم وحداته القتالية بالصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل

افادت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، بأن "حزب الله بدأ ترميم وحداته القتالية بالصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل"، مؤكدة أن "حزب الله لديه صواريخ كافية للتسبب بضرر كبير في إسرائيل".

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