"سرايا القدس"- كتيبة جنين: التصدي لقوات العدو وإمطار الآليات العسكرية بالرصاص والعبوات

ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة جنين، أنّ "مقاتلينا في مجموعات السيلة الحارثيّة تمكّنوا من التّصدّي لقوّات العدو، وإمطار الآليّات العسكريّة على مدخل السيلة بزخّات من الرّصاص والعبوات المعدّة مسبقًا".

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