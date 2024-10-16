الجهاد الإسلامي: كان الأولى بوزيرة خارجية ألمانيا إدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين ولبنان

دانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة "تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي زعمت فيها أنه يمكن لاسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها"، معتبرة ان "هذه التصريحات تمثل تبريرًا خطيرًا لاستهداف المواقع المدنية بحجة وجود عناصر مسلحة في هذه المواقع، وتغطي على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررًا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل".

وأضافت :"كان الأولى بالوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة ولبنان".