ذكرت وزارة الخارجيّة الأردنيّة أنّ "وزير الخارجيّة أيمن الصفدي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن أجريا اتصالًا هاتفيًّا، بحثا خلاله بجهود وقف التّصعيد الخطير الّذي تشهده المنطقة، وإيصال المساعدات الإنسانيّة بشكل كافٍ وفوري إلى غزة ولبنان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الصّفدي أكّد خلال الاتصال، أنّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو وقف التّصعيد، وشدّد أيضًا على ضرورة وقف العدوان على لبنان، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل. كما أكّد ضرورة وقف التّصعيد الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وإلزام إسرائيل وقف الانتهاكات للأماكن المقدّسة في القدس، واحترام الوضع التّاريخي والقانوني القائم فيها". وأشارت إلى أنّ "الوزيريَن بحثا أيضًا بعدد من القضايا الثّنائيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي أكد خلال اتصال مع بلينكن ضرورة وقف العدوان على لبنان وتطبيق الـ1701 بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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