إيران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الإثنين، توقّف المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وأفاد عراقجي للصحافيين، بأن سبب توقف المباحثان هو غياب "الأرضية" المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وكانت إيران أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي عن إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية، إلا أن عراقجي كشف اليوم خلال تواجده في مسقط عن توقف هذه المحادثات.

وقال عراقجي إن "هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة. عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف".

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل في إطار ردّها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، في طهران والأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، وضابط في الحرب الثوري الإيراني.

وتتوعد إسرائيل بالرد بـ"قوة" على هذا الهجوم.

ولعبت سلطة عمان لفترة طويلة دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة بعدما قطعت الدولتان العلاقات في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ووصل عراقجي الإثنين إلى مسقط بعد زيارته العراق حيث أكد استعداد بلاده للحرب رغم أنها لا تريدها، وذلك ضمن جولة له في المنطقة شملت قطر والسعودية حيث بحث مع مسؤولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان و غزة وسبل احتواء النزاع.

المصدر : عرب 48