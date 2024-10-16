رئيس المجلس الأوروبي دعا الرئيس الأوكراني لعرض "خطة النصر" خلال قمة لقادة التكتل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض "خطة النصر" التي وضعها من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا، خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

ويسعى زيلينسكي للحصول على دعم إضافي من حلفاء كييف الغربيين للتصدي للجيش الروسي الذي بدأ بغزو أوكرانيا قبل عامين ونصف العام.

وقال ميشال في منشور على منصة إكس إنه دعا زيلينسكي "إلى قمة المجلس الأوروبي الخميس 17 تشرين الأول لإجراء تقييم لآخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا وعرض خطته للنصر".

والدعم العسكري لكييف وتدعيم قطاع الطاقة المتضرر في أوكرانيا هما من الملفات المطروحة على الطاولة في اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل الخميس.

وفي الأسبوع الماضي أجرى زيلينسكي جولة خاطفة على عواصم أوروبية بينها برلين ولندن وباريس وروما، في حين تواجه بلاده شتاء ثالثا مرهقا تحت الحرب.

وتقرّرت جولة زيلينسكي بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة إلى ألمانيا، للإشراف على استعدادات بلاده للاستجابة للإعصار ميلتون لدى اقترابه من ولاية فلوريدا الأميركية.

ويسعى الرئيس الأوكراني للحصول على مساعدات عسكرية ومالية جديدة من حلفائه الأوروبيين وسط مخاوف من تضاؤل الدعم في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية الشهر المقبل.