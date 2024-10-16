مجلس الأمن القومي: أميركا ستواصل إحباط المحاولات الروسية لتخريب الديمقراطية في مولدافيا

لفت النّاطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض ​جون كيربي​، إلى أنّ "روسيا تعمل بنشاط لتقويض انتخابات مولدافيا وتكاملها الأوروبي"، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتّحدة وحلفاءها يقفون جنبًا إلى جنب مع جميع المولدافيّين، في جهودهم للحفاظ على نزاهة انتخاباتهم وأمنها".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "موسكو أنفقت في الأشهر الأخيرة ملايين الدولارات، للتّأثير على نتائج الانتخابات الرّئاسيّة في مولدافيا"، مشيرًا إلى أنّ هذه المبالغ تُضاف إلى "عشرات الملايين من الدّولارات الّتي استثمرها في منظّمات غير حكوميّة". وشدّد على أنّ "الولايات المتّحدة ستواصل دعم مولدافيا والشعب المولدافي، وفضح وإحباط المحاولات الرّوسيّة لتخريب الدّيمقراطيّة في مولدافيا".

وتشهد مولدافيا الأحد المقبل انتخابات رئاسيّة واستفتاءً على عضويّة الاتحاد الأوروبي، في تصويتَين منفصلَين يجريان على وقع الحرب المستمرّة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا المجاورة.