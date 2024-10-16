قصف مدفعي يستهدف عيتا الشعب ومركبا و حولا ورب ثلاثين والطيبة ومرتفعات العديسة والخيام

افادت قناة "المنار" عن قصف مدفعي متواصل على مدار الساعة يتقطع احيانا و يعنف احيانا اخرى يستهدف عيتا الشعب ومركبا و حولا ورب ثلاثين و الطيبة و مرتفعات العديسة والخيام و كفرشوبا و مرتفعات شبعا.

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