أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي في اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان "طهران مستعدة للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية"، مشددا على أن "إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية أي تزايد لانعدام الأمن في المنطقة".
وشدد على أن "على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي في اتصال بغوتيريش: على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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