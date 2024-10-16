عراقجي في اتصال بغوتيريش: على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان

أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي في اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان "طهران مستعدة للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية"، مشددا على أن "إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية أي تزايد لانعدام الأمن في المنطقة".

وشدد على أن "على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان".