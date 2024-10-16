غارتان إسرائيليتان متتاليتان استهدفتا حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارتَين متتاليتَين استهدفتا منطقة ​حارة حريك​ في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وارتفعت سحب الدّخان من المكان، وهو الاستهداف الأوّل للضّاحية منذ يوم الجمعة الماضي.

وكان قد هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منذ بعض الوقت، سكان الضّاحية الجنوبيّة وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدّد واقع في حارة حريك، قائلًا: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على مدى الزمني القريب. عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".