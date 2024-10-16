هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، سكان الضّاحية الجنوبيّة وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدّد واقع في حارة حريك، قائلًا: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على مدى الزمني القريب. عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد سكان مبان في الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حارة حريك بضرورة الإخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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