شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر لديها سياسة رشيدة فى التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن الدور المصرى الهام والحيوى والمستمر فى إدارة الأزمة الإقليمية جاء من خلال حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع هذا الملف الشائك، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف على الإطلاق عن السعي لوقف حمام الدم وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف النائب أحمد إدريس فى تصريحات لليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه حكمة بالغة، كما أن مصر لديها سياسة رشيدة في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، ولها دور محورى في منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي، والإسلامي، وفي أفريقيا، مؤكداً على عمق مصر الحضاري ودورها الاقليمي والعالمي المتميز.

وقال عضو مجلس النواب، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من وجود نية مبيتة للتصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية كل هدفها ليس استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية، ولكن أيضا التصعيد الإقليمي وإمكانية جر المنطقة برمتها إلى حرب إقليمية شاملة، موضحا أن أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه هو مدان تماما جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المنطقة بالفعل على حافة الهاوية والتصعيد مستمر، وللأسف الشديد نلحظ تقاعسا من المجتمع الدولي، وعدم تحرك جاد وعدم تدخل من جانب المنظومة الدولية من الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية للعمل على تجنب الوصول إلى مواجهة شاملة.

وأكد إدريس، أن مصر لم تتوقف على الإطلاق عن السعي لوقف حمام الدم وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء وجهودها مستمرة مع الأشقاء في كافة الدول العربية، مضيفا بأن منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق، بجانب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية المحتلة يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي، موضحا أن مصر تحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير.

وقال النائب أحمد ادريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية بحكمة وتوازن وسط مناخ شديد الاضطراب إقليمياً ودولياً، الأمر الذي جنب مصر الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وأدى إلى حماية الأمن القومي، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها رغم كل التحديات .