الرئيس الأمريكي يُوجه رسالة مهمة للكونجرس.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة مهمة للكونجرس، تزامنا مع بدء وصول منظومة ثاد إلى إسرائيل، بحسب العربية.

وقال بايدن: إنه في الأشهر الأخيرة، قمنا بتعديل الموقف العسكري للولايات المتحدة لتحسين حماية القوات الأمريكية وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف: "هذه التعديلات تشمل توسيع مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، إلى جانب مرافقي المدمرات وجناح حاملة الطائرات الجوي المجهز بمقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35 سي لايتنينج 2"، لتحل محل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي تم توسيعها سابقا".

وتابع: "كما قمنا بنشر مدمرات إضافية، بما في ذلك بعض المدمرات القادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والغواصة الصاروخية الموجهة "يو إس إس جورجيا"، ومجموعة "يو إس إس واسب" الجاهزة للبرمائيات/وحدة مشاة البحرية، والعديد من أسراب المقاتلات والهجوم من الجيل الرابع والخامس المقاتلات بما في ذلك "إف-22" و"إف-15إي" و"إف-16"، بالإضافة إلى طائرات الهجوم "إيه-10" وقوات أخرى".

وشدد على أن القوات الأمريكية ستظل متمركزة في المنطقة لخدمة المصالح الوطنية المهمة، بما في ذلك حماية الأشخاص والممتلكات الأميركية من الهجمات التي تشنها إيران والميليشيات الموالية لها، ومواصلة دعم الدفاع عن إسرائيل، وهو ما يظل التزامنا به راسخاً".

وبين أنه في هذا السياق، وجهت بنشر نظام دفاع صاروخي باليستي في إسرائيل وأفراد الخدمة الأمريكية القادرين على تشغيله للدفاع ضد أي هجمات صاروخية باليستية أخرى طالما أن هذا الموقف الدفاعي مبرر.

وقال: "وجهت هذا الإجراء بما يتفق مع مسؤوليتي عن حماية الأشخاص والمصالح الأمريكية في الخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، وفقاً لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة".