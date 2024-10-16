هاريس: المواد الغذائية لم تدخل شمال غزة منذ أسبوعين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقرّت مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 ، بعدم دخول مواد غذائية منذ أسبوعين إلى شمال قطاع غزة وحثّت إسرائيل على "بذل مزيد من الجهود لتسهيل تدفق المساعدات".

وقالت هاريس في منشور على منصة إكس: "تفيد تقارير الأمم المتحدة بأنه لم يدخل أي طعام إلى شمال غزة منذ نحو أسبوعين".

وأضافت: "يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود وبسرعة لتسهيل تدفق المساعدات إلى المحتاجين".

وأشارت هاريس إلى "ضرورة حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية".

وشددت على أنه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

تصريح هاريس جاء في أعقاب تحذير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "تصاعد العنف في شمال غزة له تأثير "كارثي" على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية".

وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان: "تم إغلاق المعابر الرئيسية إلى الشمال ولم تدخل أي مساعدات غذائية منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن "نقاط توزيع الغذاء، وكذلك المطابخ والمخابز في شمال غزة، اضطرت إلى الإغلاق بسبب الغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية وأوامر الإخلاء (الإسرائيلية)".

واليوم الاثنين، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان، بضرورة إدخال أدوية ومستلزمات طبية وطعام إلى المرضى والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفيات شمال القطاع وتوفير الحماية لها.

المصدر : وكالات