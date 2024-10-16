مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل بمدينة غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي قصف فجرًا منزلًا قرب "البرج الإيطالي" في حيّ النّصر غرب مدينة ​غزة​، ما أدّى لاستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين".

وكانت قد ذكرت "وفا" مساء أمس، أنّ "القوّات الإسرائيليّة حاصرت منزلًا في مخيم جنين، وأطلقت الرّصاص الحي وقذائف "الانيرجا" باتجاهه، ما أدّى إلى استشهاد شاب كان داخله، وقد احتجز الاحتلال جثمانه".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما تسبّب بمقتل 42,344 فلسطينيًّا وإصابة 99,013 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال مئات أو آلاف المفقودين تحت الأنقاض.