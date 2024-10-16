أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:40 من فجر اليوم الأربعاء 2024-10-16، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة كبيرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:30 من فجر اليوم، مربض مدفعيّة العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخيّة"، لافتًا في بيان ثالث إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك عند السّاعة 02:30 من فجر اليوم، مربض مدفعيّة العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخيّة".
وذكر الحزب أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:40 من فجر اليوم الأربعاء، مستعمرة يفتاح بصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مدينة صفد ومستعمرة يفتاح ومربضَي مدفعية العدو في دلتون وديشون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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