"حزب الله": استهدفنا مدينة صفد ومستعمرة يفتاح ومربضَي مدفعية ‌‏العدو في دلتون وديشون

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:40 من فجر اليوم الأربعاء 2024-10-16، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة كبيرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:30 من فجر اليوم، مربض مدفعيّة ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخيّة"، لافتًا في بيان ثالث إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك عند السّاعة 02:30 من فجر اليوم، مربض مدفعيّة ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخيّة".

وذكر الحزب أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:40 من فجر اليوم الأربعاء، مستعمرة يفتاح بصلية صاروخيّة".