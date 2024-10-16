محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين إلى دول أوروبية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة، وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، وإسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة بمنطقة النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين: "عاطف ،ع"، "محمود. أ"، بتهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ مالية بالسفر إلى إحدى الدول الأوربية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على بعض المواطنين أثناء استخلاص بعض الأوراق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير مشروعة وتزوير تذاكر سفر.