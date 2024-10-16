السبت.. "الأوبرا" تنظم 4 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، 3 حفلات بمسرح النافورة والجمهورية بالقاهرة وأوبرا الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء يوم السبت المقبل، إلى جانب حفل في السادسة مساء من نفس اليوم بالمسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

فعلى مسرح النافورة، يحيي الفنان أحمد سعد حفلا، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، يسبقه فقرة غنائية لنجوم الأوبرا إيناس عز الدين وأميرة أحمد.

وبالتزامن، يشهد مسرح الجمهورية حفلا يتضمن تقديم باقة من المؤلفات الروحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة نجوم الفرقة سماح عباس، ولاء رميح، أمنية سمير، هبة عادل، تامر نجاح، طه حسين، أحمد حسن ومحمد عبدالحميد.

ويشهد مسرح الإسكندرية، حفلا تحييه الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا هند النحاس، أحمد عصام، سارة زكي، يحيي عبدالحليم وأشرف وليد.

كما تحيي فرقة كريشندو المغربية للموسيقى العربية، حفلا في السادسة مساء على المسرح الصغير.

وعلى الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية، تقرر تقديم فقرات غنائية مميزة في السابعة مساء يوم السبت المقبل لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.