خبير عسكري: مصر خاضت معركتي الحرب والسلام لتحرير كامل ترابها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تواصل جامعة القاهرة احتفالاتها بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث نظمت كلية التجارة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي في فرع الجامعة بالشيخ زايد ندوة بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"، حاضر فيها اللواء أركان حرب طيار د. هاشم الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

واستعرض الحلبي أهم مراحل الإعداد والتدريب الشاق على مستوى جميع أفرع القوات المسلحة، والتنسيق الكامل بين قيادات الجيش، في ضوء الرؤية الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية، التي قادت ببسالة رجالها وتضحياتهم إلى تحقيق النصر المجيد.

كما تناول اللواء الحلبي كيفية استثمار القيادة السياسية لنتائج نصر أكتوبر، حيث قادت معركة -لا تقل في صعوبتها عن معارك القتال- إلى توقيع معاهدة للسلام، استكملت بها مصر تحرير سيناء بكامل ترابها، لتعود إلى أحضان الوطن، مما أتاح بداية مرحلة البناء والتعمير والتنمية، مع ربطها بشرايين جديدة وشبكة طرق جعلتها جزءًا عزيزًا من الوطن.

وأوضح أهم التحديات التي تواجهنا اليوم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، محذرًا من المعلومات الخاطئة التي تروج لها جهات مختلفة، مؤكدًا على أهمية التحقق من مصادر المعلومات لضمان اتخاذ قرارات سليمة وصائبة.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن عقد هذه الندوات واللقاءات مع قادة قواتنا المسلحة يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، والتذكير بالصفحات المشرقة التي سطرها رجال جيشنا البواسل والقيادة السياسية في معركتي الحرب والسلام، واستمرار مسيرة البناء والتنمية بقيادة حكيمة لبناء وطن عزيز يمتلك كل مقومات النهضة لصناعة مستقبل أفضل، ويحفظ لمصر عزتها وكرامتها وريادتها.

وخلال الندوة، أدارت الدكتورة رباب الشريف والدكتورة لبنى فريد حوارًا مفتوحًا بين الطلاب وضيف الندوة حول أبعاد الحرب والسلام. وفي نهاية الندوة، تم تكريم اللواء أركان حرب طيار د. هاشم الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.