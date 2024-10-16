شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للشتاء.. أوكرانيا تبحث أساليب حماية البنية التحتية للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

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مقتل سيدة في قصف روسي

تضرر البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - تستعد أوكرانيا لثالث شتاء لها في الحرب والمزيد من الهجمات الروسية على شبكة إمداد الطاقة لديها.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه التقى ممثلين من وزارات مختلفة وشركات إمداد الطاقة بالبلاد لمناقشة الإجراءات الرامية لحماية البنية التحتية.وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام يوم الثلاثاء، أن "النقاش شمل جميع مستويات حماية البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الجوانب التقنية، فضلًا عن الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي".وقالت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء، إن سيدة لقيت حتفها وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين في قصف روسي لمنطقة ميكولايف الواقعة جنوبي أوكرانيا، بصواريخ مضادة للطائرات معاد توظيفها خلال الليل.وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن القوات الروسية أطلقت 7 قذائف إس 300 وإس 400 من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا عام 2014.يشار إلى أن الأسلحة المضادة للطائرات لديها معدل إصابة مرتفع ضد الأهداف التي تكون في الجو، ولكن عندما تُستخدم ضد الأهداف الأرضية، فإنها تكون غير دقيقة وينتج عنها نتائج غير متوقعة.وقال حاكم المدينة فيتالي كيم عبر تطبيق تليجرام، إن السيدة لقيت حتفها في العاصمة الإقليمية ميكولايف، وإن 23 آخرين أصيبوا في القصف، وأن إحدى منشآت البنية التحتية وعدة مبان تعرضت لأضرار.وتجنبت ميكولايف، وهي مدينة ساحلية مطلة على البحر الأسود ومركز كبير لصناعة السفن، الاحتلال في بداية الغزو الروسي الشامل في ربيع 2022، ورغم ذلك، فالعمليات في مينائها البحري متوقفة لأن الجيش الروسي يسيطر على مرور السفن في البحر الأسود.