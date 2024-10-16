شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. مقتل 4 في حادث بقارب لتهريب المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 4 أشخاص حتفهم، من بينهم طفلان، يوم الثلاثاء قبالة جزيرة كوس اليونانية، في حادث أصاب قاربًا لتهريب مهاجرين يعبر من تركيا، وفقًا للسلطات اليونانية.

وجاء في بيان لحرس السواحل أن 27 شخصًا جرى إنقاذهم دون تسجيل أي مفقودين.

وأضاف أنه وفقًا للناجين، وقع الحادث عندما أقدم الشخص الذي كان يقود القارب الصغير على مناورة خرقاء قبالة كوس، وسقط 10 ركاب في المياه وتوفيت امرأتان وطفلان، حسبما أفاد حرس السواحل، وجرى إنقاذ الناجين بواسطة زوارق حرس السواحل. زيادة محتملة للمهاجرين وتستعد السلطات اليونانية لزيادة محتملة في وصول المهاجرين بسبب القتال المستمر في لبنان وغزة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، حذر مسؤول من أن الحروب في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب آثار تغير المناخ، ستضع أوروبا تحت ضغط مستمر وطويل الأمد من الهجرة.