«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - كوبنهاغن (وكالات)

أكدت وكالة البيئة الأوروبية أمس أنّ على أوروبا التي تُعدّ 37% فقط من مياهها سليمة أو سليمة جداً، إدارة مواردها المائية بشكل أفضل لضمان مياه بجودة جيدة لمواطنيها.

وقالت مديرة وكالة البيئة الأوروبية لينا يلا مونونين في بيان «إن سلامة المياه في أوروبا ليست جيدة، وتواجه مياهنا سلسلة غير مسبوقة من التحديات تهدد الأمن المائي في أوروبا». وفي ما يتعلق بالسلامة الكيميائية للمياه السطحية، فهي جيدة فقط في 29% من الحالات، مقارنة بنحو 77% للمياه الجوفية التي تشكل مصدر الكمية الأكبر من مياه الشرب التي يستهلكها الأوروبيون. والسلامة الكيميائية تعني عدم تسجيل تلوث زائد ناتج عن الأغذية والمواد الكيميائية الضارة مثل الفاعلات بالسطح الفلورية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة. والمياه السطحية مهددة بتلوث الهواء «احتراق الفحم، وانبعاثات المركبات...»، والزراعة التي تتسبب بإطلاق كميات من النفايات الملوِّثَة للتربة.

ويوصي التقرير بـ«ضرورة أن تزيد الزراعة الأوروبية من الممارسات الطبيعية والإيكولوجية الأكثر استدامة، مع تدابير تحفيزية وتغيير في العادات الغذائية».