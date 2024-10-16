العراق يعلن مقتل 4 «دواعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أمس مقتل أربعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية جنوب شرق محافظة كركوك شمال البلاد. وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن طائرات قيادة القوة الجوية أغارت على هدف مهم عبارة عن وكر للارهابيين في منطقة ليلان. وأوضحت أنه بعد ذلك خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على 4 جثث لمسلحي داعش أحدهم قيادي مهم، مشيرة إلى أن العملية أسفرت كذلك عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية.