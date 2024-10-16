اعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بانه سيطرح على الكونغرس الاميركي مشاريع قرارات لحظر مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل. واعتبر ساندرز في تصريح له، بانه على الرئيس الاميركي جو بايدن التحرك فورا حيال انتهاك إسرائيل القانون الأميركي والدولي. لافتا الى ان إسرائيل تستخدم التجويع أداة لحربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز: سأطرح على الكونغرس الاميركي مشاريع قرارات لحظر مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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