بري أمام زواره: جنود اسرائيليون دخلوا اليوم الى ثلاث قرى التَقطوا الصورة التَذكارية وانسحبوا

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، الى ان جنود اسرائيليين دخلوا اليوم الى ثلاث قرى التَقطوا الصورة التَذكارية وانسحبوا.
ولفت بري الى ان الاميركي ما زال يتبنّى الموقف الاسرائيلي حتى النهاية على الرغم من لهجة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الدبلوماسية، واليوم لا تطور في الموقف الاميركي سواء عبر بلينكن او المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين.
واكد بان الرهان اليوم على الدور الفرنسي والقطري والميدان، حيث تسعى باريس والدوحة لصياغة قرار لوقف اطلاق النار.
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