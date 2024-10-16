شكرا لقرائتكم خبر عن قانون "الموارد الأحيائية" على أجندة طاقة النواب بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، أحد التشريعات الهامة التي تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

ويمثل مشروع القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

ويستهدف التشريع الجديد، صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية.

يأتي ذلك إلي تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالاضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.