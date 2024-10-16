اليوم.. الحكم على رجل أعمال شرع في قتل زوجته ونجله بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على رجل أعمال على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته ونجله بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وإصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، نقلت على إثرها للمستشفى، بسبب خلافات أسرية بينهما.

النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.