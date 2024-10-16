نيويورك تايمز عن مسؤولين: الأهداف العسكرية الاسرائيلية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اسرائيليين، الى ان إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران، وذكرت بان الأهداف العسكرية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اسرائيليين، الى ان الأهداف العسكرية بإيران تشمل أيضا المباني الحكومية، والرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب اليورانيوم.