اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اسرائيليين، الى ان إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران، وذكرت بان الأهداف العسكرية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها.
ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اسرائيليين، الى ان الأهداف العسكرية بإيران تشمل أيضا المباني الحكومية، والرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب اليورانيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين: الأهداف العسكرية الاسرائيلية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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