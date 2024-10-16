استطلاع يظهر تقلص الفارق بين هاريس وترامب إلى 3 نقاط مئوية

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي، أن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بثلاث نقاط مئوية، إذ حصلت على 45 % مقابل 42 % للمرشح الجمهوري.

وظلت الفجوة بين المرشحين ثابتة مقارنة باستطلاع "رويترز/ إبسوس" الذي أجري قبل أسبوع، لكن الاستطلاع الذي انتهى الأحد، أشار إلى أن الناخبين، ولا سيما الديمقراطيين، قد يكونون أكثر حماسة لانتخابات هذا العام، مما كانوا عليه قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على ترامب.

وذكر نحو 78 % ممن شملهم الاستطلاع، الذي استمر ثلاثة أيام إنهم "متأكدون تماماً" من أنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.