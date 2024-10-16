رئيس الوزراء القطري: أولويتنا في لبنان هي وقف الحرب وأجرينا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين

اشار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى ان أولويتنا في لبنان هي وقف الحرب وأجرينا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين، وأزمة لبنان الكبرى هي الحرب التي تسببت في نزوح نحو مليون ومئتي ألف لبناني.
واكد رئيس الوزراء القطري في تصريح مع التلفزيون القطري، باننا لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة العديد الاميركية تجاه أي دولة في المنطقة وخارجها.
واردف "نعمل منذ أكثر من عام على الوساطة في ملف غزة ولكن للأسف فإن الاتفاق يحتاج إلى طرفين". وتابع "كانت هناك عرقلة في المفاوضات من الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى".
ولفت الى ان العلاقة مع الولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية وتتسم بالتعاون على مستويات متعددة، مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر.
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