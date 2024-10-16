رئيس البنك الدولي: تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة تتراوح بين 14 و20 مليار دولار

اشار رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الى إن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

ولفت رئيس البنك الدولي في قمة "رويترز نكست"، الى ان فقدان الأرواح في الصراعين بغزة ولبنان أمر "لا يطاق".