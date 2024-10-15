وزير خارجية الأردن: إسرائيل تسعى إلى إفراغ شمال قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مما يجري في شمال غزة بحيث لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى شمال القطاع منذ شهر ونصف.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مستقبل فلسطين، المنعقد بتركيا اليوم، إن "الاحتلال يسعى إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه، عبر استهداف المستشفيات، واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين"، مؤكدا أن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم.

وأوضح أن "وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية على غزة، أولوية قصوى الآن"، مضيفا "اليوم الوضع في غزة أسوأ مما كان عليه في الماضي، وإسرائيل تريد أن تجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة لتهجير أهلها".

وأشار إلى أن "ما فعلته إسرائيل على مدار عام دمر البنى التحتية في غزة وجعلت القطاع منطقة غير قابلة للحياة ، محذرا من "اعتداءات إسرائيل على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة".

وفيما يتعلق بلبنان، قال الصفدي إن إسرائيل شردت مليون و200 ألف لبناني من بلادهم ومن مناطق سكناهم.

ولفت إلى أن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم سواء في غزة أو لبنان، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث إلا بلغة الحرب والدمار".