اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 15-10-2024 بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع "هرمز 450" وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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