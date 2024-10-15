وزير الصحة: 13 مستشفى خرج عن الخدمة كليًا أو جزئيًا جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في حديث للجزيرة مباشر، أن "13 مستشفى خرجت عن الخدمة كليًا أو جزئيًا جراء العدوان الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "الاحتلال يكرر في بيروت ما فعله بغزة من استهداف المدنيين والبنية التحتية".

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