سلام تبلغ من نظيره العراقي ارسال هبة 200 الف طن من الطحين إلى الشعب اللبناني

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الليلة، من نظيره وزير التجارة العراقي السيد أثير داود الغريري، هاتفيا، على آخر مستجدات الدعم من الجانب العراقي متابعةً للاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 9 تشرين اول (الاسبوع الفائت)، حيث تبلّغ الخبر السار على موافقة الدولة العراقية اليوم عبر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والحكومة العراقية، على ارسال 200 ألف طن طحين للشعب اللبناني بالتجاوب السريع في اطار الدعم الانساني في هذه الظروف الصعبة.

وتوجه سلام باسم الحكومة والشعب اللبناني ب"أسمى ايات الشكر والتقدير لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والشعب العراقي الشقيق عبر الوزير الصديق السيد أثير داوود الغريري على هذه المكرمة العراقية التي ستكفي لبنان لمدة ثماني اشهر تقريبا ما يريح اللبنانيين للمدى المنظور ويؤمن لقمة العيش، وهو تأكيد جديد ان لبنان في حماية اشقاؤه العرب سينهض من جديد ضمن الدرع العربي من المحيط إلى الخليج".