كشف المتحدث باسم وزارة خارجيو أميركا ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت"، مضيفة أن "عدد الضربات انخفض خلال الأيام القليلة الماضية لكن واشنطن ستواصل المراقبة بعناية شديدة".
ولفت ميلر، الى أنه "على الرغم من شن إسرائيل ضربات قد تعتبرها واشنطن مناسبة، فقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن لديها مخاوف بشأن طبيعة حملة القصف التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفاً "أوضحنا للإسرائيليين أننا نعارض حملة الغارات الجوية على بيروت ونراقب التزامهم بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: أوضحنا للإسرائيليين أننا نعارض حملة الغارات الجوية على بيروت ونراقب التزامهم بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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