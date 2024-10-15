شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب: أجهزة الدولة تعاملت باحترافية مع حادث طريق الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم بالمجلس، عن حادث طريق الجلالة العين السخنة، قائلة: "إن وفد من التنسيقية عائد الآن من محافظة السويس بعد زيارة للطلاب المصابين وقدمنا التعازى للمحافظ".

وأضافت رشا كليب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الوفد توجه أيضا للمجمع الطبى بالسويس التابع لهيئة الرعاية الصحية، وتمت زيارة المصابين والاطمئنان على أوضاعهم والحديث مع أهاليهم، مؤكدة أن الحادث صعب وفاجعة كبيرة على الجميع.

ولفتت رشا كليب إلى أن الدولة والحكومة تصرفوا بمنتهى الإحترافية مع الحادث كى نخرج بأقل الخسائر الممكنة، وذلك بشهادة الأهالى، كما أشاد الأهالى بتجمع السوايسة أمام المجمع الطبى من أجل التبرع بالدم وتقديم أى مساعدة للحادث بشكل عام.



