شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العلاقات المصرية السعودية تتسم بخصوصية كبيرة بسبب الروابط التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علي بدر عضو مجلس النواب، أن مصر والسعودية تربطهما علاقة أخوية وتاريخية وفى ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة حاليا، والتى تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين الشقيقين من أجل استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا يحتذى به لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر.

وأضاف "بدر" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن الدولتان يحرصان دائما على تطوير العلاقات بينهما بشكل مستمر بما يخدم مصالح شعبيهما ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، موضحا أنه على مر التاريخ وتتسم العلاقات المصرية السعودية، بخصوصية كبيرة ناتجة من الروابط التاريخية والشعبية القوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مضيفا أن قوة العلاقة يرجع لدور مصر والسعودية، فهما يمثلان حجر الأساس للأمن العربي والإقليمي.