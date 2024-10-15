إحالة سيدة حاولت تهريب الحشيش لزوجها داخل حجز قسم شرطة بقنا للجنايات



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الثلاثاء، إحالة ربة منزل، لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر ومحاولة تمريرها لزوجها داخل حجز مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي عندما تمكن الأفراد المكلفين بتأمين حجز مركز شرطة نقادة من ضبط ربة منزل تدعى "أم كلثوم. ا" 36 عامًا، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر داخل الزيارة المقدمة منها لزوجها المحبوس بحجز المركز.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أخفت 3 قطع من الحشيش المخدر داخل الزيارة المقدمة منها لزوجها، جرى تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.