"قومي المرأة" يشيد بمبادرة استخراج الأوراق ووثائق السفر بالمجان لذوي الإعاقة البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع .

وذكر المجلس ـ في بيان له اليوم الثلاثاء ـ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء .

وثمن المجلس الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدائمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها، موضحا أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية لتلبية احتياجاتهن من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار إليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة .