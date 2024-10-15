لأول مرة.. "اللغات والترجمة" تستضيف عالم اللغويات الحاسوبية رسلان ميتكوڤ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستضيف كلية اللغات والترجمة في جامعة بدر بالقاهرة، ولأول مرة في مصر، بروفيسور الحوسبة والاتصالات المتخصص في معالجة اللغويات الحاسوبية واللغويات النصية والترجمة الآلية وتكنولوجيا الترجمة والمجالات ذات الصلة في جامعة لانكسر في المملكة المتحدة بروفيسور رسلان ميتكوڤ كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي الثالث المعنون "التنوع و الدمج في عصر الإنسانية الرقمية".

ويلتقي ميتكوڤ في المؤتمر علماء اللغويات الحاسوبية والإنسانية الرقمية في المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة المنعقد يومي 26 و27 الجاري في مقر الجامعة بمدينة بدر بالقاهرة.

تضمنت أعمال البروفيسور ميتكوڤ مساهماته في مجالات حل التباس المشترك اللفظي الذي يجعل النص المولد عن طريق الذكاء الاصطناعي ملتحما متجانسا، و الجدير بالذكر أنه تم الاستشهاد بأعماله على نطاق واسع، أي في أكثر من 320 منشورا بما في ذلك 15 كتابا، و 35 مقالة، و35 فصلا من الكتب.

كما تستضيف جامعة بدر بالقاهرة في مؤتمرها البروفيسور الدكتور الشاعر والناشط الثقافي الإيطالي دومينيكا بيزانا الذي نشر العديد من دواوين الشعر التي تناولت مواضيع دينية وفلسفية واجتماعية. كما كتب العديد من المقالات النقدية الأدبية وأسس العديد من المؤسسات الثقافية، مثل النوادي الأدبية، وساهم في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، والذي سيتحدث عن الأحلام والنبوءة في شعر عصر التكنولوجيا وما بعد الإنسانية.

كما يشارك في المؤتمر أحد أساتذة اللغويات الحاسوبية القلائل الكبار في مصر وهو رئيس قسم علم الصوتيات واللغويات بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية و مؤسس مركز اللغويات الحاسوبية العربية في مكتبة الإسكندرية الدكتور سامح الأنصاري كمتحدث رئيسي.

ويثري المؤتمر أستاذ علوم المعلومات و تاريخ المعرفة والرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور زين عبد الهادي ويتحدث عن الانترنت من عصر البراءة إلي عصر الانحطاط في دراسات ما بعد الاستعمار الرقمي.

وينظم المؤتمر ملتقى للعلماء للمناقشة حول مستقبل الإنسان في عصر ما بعد الإنسانية بصفة عامة، ومستقبل الجامعات والتعليم العالي في العصر الرقمي، ويلتقي فيه العلماء سالفو الذكر مع الدكتور حسين محمود والدكتور ماجد زكي، وبمشاركة خاصة من د. أشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي الأسبق.